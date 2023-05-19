Падин считает неплохим направлением приглашение лыжниц в биатлон

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин высказался о переходах спортсменов из лыжных гонок в биатлон.

«Это не новое направление. Оно было и в предыдущие годы. Светлана Ишмуратова тоже была приглашена перед Олимпийскими играми в Нагано и впоследствии стала двукратной олимпийской чемпионкой. Это неплохое направление. Мы все понимаем, что сейчас уровень женского биатлона не слишком высок. Почему бы его не усилить спортсменками из лыжных гонок с потенциалом в стрельбе, который они могут реализовать и принести большую пользу нашему с вами любимому виду спорта?» — цитирует Падина Metaratings.ru.

В прошедшем сезоне бывшая лыжница Наталия Шевченко стала победительницей спринта и пасьюта на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

В апреле стало известно о том, что в биатлон перешла еще одна лыжница — Анна Грухвина. Спортсменка будет работать в группе Михаила Шашилова.