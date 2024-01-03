Падин заявил, что для некоторых биатлонистов Логинов во многих отношениях остается кумиром

Тренер сборной России по биатлону Андрей Падин ответил на вопрос, сможет ли Александр Логинов вернуться на высокий уровень.

«Саша пропустил прошлый сезон по состоянию здоровья, но деталей я не знаю. В этом году он уже провел ряд очень приличных гонок, поэтому я считаю, что, конечно, такие спортсмены нужны. Для некоторых Логинов во многих отношениях остается кумиром, поэтому почему бы нет? Ну и потом не стоит забывать: на сегодняшний день такие спортсмены, как Логинов, Бабиков, Латыпов, Цветков, имеют такой колоссальный международный опыт, который некоторым нынешним спортсменам-сборникам даже не снился. И, как бы более возрастные биатлонисты ни выступали в наших российских соревнованиях, их надо беречь. Пусть даже у нас появляются более молодые, кто вроде бы способен обыгрывать эту элиту», — приводит слова Падина RT.