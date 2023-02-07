Панжинский заявил, что не ожидал таких быстрых результатов от Каминского в биатлоне

Призер Олимпийских игр, член исполкома FIS Александр Панжинский высоко оценил работу своего многолетнего тренера Юрия Каминского в мужской сборной России по биатлону.

«Юрий Михайлович — грамотный специалист. Вдумчиво работает, постоянно ищет новые пути, старается всесторонне развиваться. Такой подход всегда приведет к результату. При этом я не ожидал, что успехи придут к нему так быстро. Все-таки в биатлоне очень много специфики. Плюс там уже был многолетний тренерский штаб, свое руководство. Надеюсь, дальше будет только больше. Хочется пожелать Каминскому успехов и понимания со спортсменами и руководством. Чтобы они помогали специалисту, а не вставляли палки в колеса, как происходило в последнее время», — сказал Панжинский «СЭ».

Под руководством Каминского Эдуард Латыпов стал лидером сборной. В этом сезоне серьезный прорыв в результатах случился у другой его подопечной — Ларисы Куклиной.