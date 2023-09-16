Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:34

Пащенко одержал победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Представитель ХМАО-Югры Петр Пащенко победил в мужской спринтерской гонке на чемпионате России-2023 по летнему биатлону.

Пащенко не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию в 10 км за 24 минуты 39,0 секунды.

Второе место занял Эдуард Латыпов (Башкортостан). Он допустил один промах и отстал от лидера на 2,3 секунды. Третьим стал Антон Бабиков (0 промахов, +21,1).

Александр Логинов. Чемпионат России по летнему биатлону: даты соревнований и расписание гонок

Летний чемпионат России по биатлону. Тюмень.

10 км, спринт, мужчины

1. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) — 24.39,0 (0)
2. Эдуард Латыпов (Башкортостан) +2,3 (1)
3. Антон Бабиков (Башкортостан) +21,1 (0)

Биатлон
Антон Бабиков
Петр Пащенко
Эдуард Латыпов
0
Читайте также
Президент Литвы подписал декрет о лишении фигуристки Дробязко литовского гражданства
Контрольные прокаты сборной России пройдут 16 и 17 сентября
Умер актер из сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Киев пообещал ответить соседям за отказ от экспорта зерна
В Крыму продали первые национализированные объекты украинских олигархов
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сливко: «Роллеры — мое слабое место, особенно спуски, поэтому в Сочи были проблемы с этим»