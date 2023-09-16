Пащенко одержал победу в спринте на чемпионате России по летнему биатлону

Сегодня, 10:34
Представитель ХМАО-Югры Петр Пащенко победил в мужской спринтерской гонке на чемпионате России-2023 по летнему биатлону.
Пащенко не допустил ни одного промаха и преодолел дистанцию в 10 км за 24 минуты 39,0 секунды.
Второе место занял Эдуард Латыпов (Башкортостан). Он допустил один промах и отстал от лидера на 2,3 секунды. Третьим стал Антон Бабиков (0 промахов, +21,1).
Летний чемпионат России по биатлону. Тюмень.
10 км, спринт, мужчины
1. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) — 24.39,0 (0)
2. Эдуард Латыпов (Башкортостан) +2,3 (1)
3. Антон Бабиков (Башкортостан) +21,1 (0)