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Сегодня, 13:13

Первая команда ХМАО-Югра выиграла смешанную эстафету на чемпионате России-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сборная ХМАО-Югра-1 выиграла смешанную эстафету на чемпионате России-2023 в Ханты-Мансийске.

За команду выступали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Петр Пащенко, Никита Поршнев. Они преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 42,6 секунды и использовали 12 дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Тюменской области-1, за которую бежали Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын (+25,5; 8 доп.патронов).

Третьей стала команда ХМАО-Югра-2 — Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов (+41,6; 14 доп.патронов, 2 штрафных круга).

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Смешанная эстафета

1. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Петр Пащенко, Никита Поршнев) — 1:12.42,6 (12)

2. Тюменская область-1 (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын) +25,5 (8)

3. ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов) +41,6 (14, 2 круга)

Биатлон
Александр Поварницын
Алина Кудисова
Екатерина Носкова
Елизавета Каплина
Никита Поршнев
Петр Пащенко
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