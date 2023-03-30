Первая команда ХМАО-Югра выиграла смешанную эстафету на чемпионате России-2023

Сегодня, 13:13
Сборная ХМАО-Югра-1 выиграла смешанную эстафету на чемпионате России-2023 в Ханты-Мансийске.
За команду выступали Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Петр Пащенко, Никита Поршнев. Они преодолели дистанцию за 1 час 12 минут 42,6 секунды и использовали 12 дополнительных патронов.
Второе место заняла сборная Тюменской области-1, за которую бежали Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын (+25,5; 8 доп.патронов).
Третьей стала команда ХМАО-Югра-2 — Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов (+41,6; 14 доп.патронов, 2 штрафных круга).
Чемпионат России по биатлону-2023
Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета
1. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Петр Пащенко, Никита Поршнев) — 1:12.42,6 (12)
2. Тюменская область-1 (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын) +25,5 (8)
3. ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов) +41,6 (14, 2 круга)