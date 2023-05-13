Первушин: «Увидел новости о том, что завершаю карьеру. Отреагировал со смехом»

Российский биатлонист Михаил Первушин рассказал, почему решил не завершать спортивную карьеру.

«Я весь сезон думал о завершении карьеры по нескольким причинам. Первое — не видел перспектив из-за отсутствия европейских стартов, второе — финансовый вопрос, третье — мои интересы выходят за рамки спорта. Я принял решение, что совмещать биатлон с учебой не смогу, и написал заявление в РУСАДА 28 апреля. Где-то через 10 дней после этого мы поговорили с Федерацией биатлона Московской области, и мне предложили условия, при которых я смогу учиться, совмещать спорт со своей обычной жизнью. Принял решение, что я остаюсь в спорте, возобновляю только-только завершенную карьеру, написал в РУСАДА, попросил инструкцию, что нужно делать, чтобы отменить заявление, которое я написал до этого. И буквально вечером я получил инструкцию, а наутро увидел новости о том, что завершаю карьеру. Отреагировал со смехом», — приводит «Чемпионат» слова Первушина.

12 мая появилась информация о том, что биатлонист завершил спортивную карьеру. Позже руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов сообщил, что Первушин изменил свое решение.

Первушин является трехкратным победителем юношеского чемпионата мира-2018.