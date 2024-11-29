Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:20

Серохвостов выиграл спринт на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Спортсмен показал время 23 минуты 27,5 секунды, допустив один промах.

Второе место занял Александр Логинов, отстав на 28,7 секунды (0 промахов), третьим финишировал представитель Белоруссии Антон Смольский +35,6 (3 промаха).

Кубок России по биатлону-2024/25

1-й этап. Ханты-Мансийск

Спринт. Мужчины

1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край) — 23 минуты 27,5 секунды (1 промах)

2. Александр Логинов (Тюменская область) +28,7 (0)

3. Антон Смольский (Белоруссия) +35,6 (1)

Александр Логинов (биатлон)
Антон Смольский
Даниил Серохвостов
Читайте также
Путин ответил шуткой советских времен на вопрос о целях для «Орешника»
Скворцова не исключила скорое признание молодыми людей до 60 лет
ФИФА запретила Буркина-Фасо играть со сборной России
«Крылья» могут исключить из РПЛ, спонсоры грозят урезать контракты
Причиной смерти постояльцев соццентра на Алтае мог стать ротавирус
Головин отреагировал на непожатую руку Трубина
Сегодня
Вчера
Неделя