Серохвостов выиграл спринт на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Спортсмен показал время 23 минуты 27,5 секунды, допустив один промах.

Второе место занял Александр Логинов, отстав на 28,7 секунды (0 промахов), третьим финишировал представитель Белоруссии Антон Смольский +35,6 (3 промаха).

Кубок России по биатлону-2024/25

1-й этап. Ханты-Мансийск

Спринт. Мужчины

1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край) — 23 минуты 27,5 секунды (1 промах)

2. Александр Логинов (Тюменская область) +28,7 (0)

3. Антон Смольский (Белоруссия) +35,6 (1)