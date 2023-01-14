Первый олимпийский чемпион по биатлону Лестандер умер на 92-м году жизни

Первый олимпийский чемпион по биатлону швед Клас Лестандер умер на 92-м году жизни, сообщает Aftonbladet со ссылкой на сына спортсмена Дэна Лестандера.

По данным источника, Лестандер скончался в своем доме в Арьеплуге по естественным причинам.

Швед является первым олимпийским чемпионом по биатлону. Он завоевал золотую медаль на зимней Олимпиаде-1960 в Скво-Вэлли (США). Также Лестандер выиграл бронзу на чемпионате мира-1961 в неофициальной эстафетной гонке 3x7,5 км в составе сборной Швеции.

До 2010 года Лестандер был единственным шведским биатлонистом, которому удалось занять первое место на Играх в мужских соревнованиях. Его считают основателем клуба «Зеро», куда входят уже 65 спортсменов, побеждавших на чемпионатах мира и Олимпийских играх с безупречной стрельбой.