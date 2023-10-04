Петербургские биатлонисты примут участие в клубном турнире в ХМАО

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев сообщил, что петербургские биатлонисты примут участие в международном турнире от профессиональной клубной лиги.

«Я думаю, что эти соревнования оправдают себя. Только посмотрите, какой хороший призовой фонд, такого вообще никогда не было. Спортсменов точно заинтересует подобный формат. Кроме того, перед началом сезона биатлонистам очень полезно немножко поскоростить, разбежаться и, конечно, денег заработать. Спортсмены из Федерации биатлона Санкт-Петербурга, несомненно, примут участие», — приводит RT слова Васильева.

СБР проведет клубный турнир в Ханты-Мансийске с призовым фондом 8 миллионов рублей.