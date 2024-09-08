Победительница масс-старта на этапе Кубка Содружества в Красноярске Смольская рассказала о своих планах

Победительница масс-старта на этапе Кубка Содружества в Красноярске, белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала о своих дальнейших планах.

«Сегодня я улетаю домой, где мы будем два дня, после чего улетим на горный сбор в Армению. Это было запланировано. Этих стартов нам достаточно для подготовки, потому что мы ещё пробежали две гонки дома на чемпионате Белоруссии.

На данном этапе этого достаточно, но гонки чемпионата России будем смотреть. Я буду болеть за Катю Мошкову, Наташу Гербулову, с интересом буду наблюдать за всеми девчонками, с которыми мы соревнуемся», — цитирует Смольскую Vprognoze.ru.

28-летняя Смольская одержала победу в масс-старте, несмотря на три промаха. На финишном круге она опередила россиянку Викторию Сливко.