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Сегодня, 17:02

Подчуфарова: «Не думаю, что решение выступать в нейтральном статусе будет являться предательством»

Алина Савинова
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Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Ольга Подчуфарова считает, что выступление российских спортсменов на международных турнирах в нейтральном статусе не должно приравниваться к предательству.

«Не думаю, что решение выступать в нейтральном статусе будет являться предательством. Все равно все будут понимать, что спортсмен представляет Россию. Если предоставят такую возможность, то ей нужно пользоваться, потому что век спортсмена короткий и терять годы обидно, тем более что в карьере бывает всего два пиковых сезона и может быть так, что они приходятся именно на нынешнее время.

С другой стороны, сейчас у нейтрального статуса иной контекст, это уже не следствие допинговых разбирательств, поэтому в этом вопросе тонкая грань. Соглашусь с Антоном Смольским, который недавно сказал, что спортсмены должны заниматься собственным развитием и своим делом, а решение принимать руководители», — приводит ТАСС слова Подчуфаровой.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Источник: https://tass.ru/sport/16965665
Биатлон
Ольга Подчуфарова
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