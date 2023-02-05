Подчуфарова: «Не думаю, что решение выступать в нейтральном статусе будет являться предательством»

Бронзовый призер чемпионата мира по биатлону Ольга Подчуфарова считает, что выступление российских спортсменов на международных турнирах в нейтральном статусе не должно приравниваться к предательству.

«Не думаю, что решение выступать в нейтральном статусе будет являться предательством. Все равно все будут понимать, что спортсмен представляет Россию. Если предоставят такую возможность, то ей нужно пользоваться, потому что век спортсмена короткий и терять годы обидно, тем более что в карьере бывает всего два пиковых сезона и может быть так, что они приходятся именно на нынешнее время.

С другой стороны, сейчас у нейтрального статуса иной контекст, это уже не следствие допинговых разбирательств, поэтому в этом вопросе тонкая грань. Соглашусь с Антоном Смольским, который недавно сказал, что спортсмены должны заниматься собственным развитием и своим делом, а решение принимать руководители», — приводит ТАСС слова Подчуфаровой.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.