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Сегодня, 14:33

Польховский назвал бредовыми предложенные МОК критерии допуска россиян на международные турниры

Алина Савинова
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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский считает, что рекомендованные МОК критерии допуска российских спортсменов к зарубежным стартам нельзя считать адекватными.

«Отказываться от флага и гимна, соглашаться с критерием о том, что спортсмены не должны являются сотрудниками силовых структур — настоящий бред. Если мы и дальше будем уступать, то в конечном счете придем в никуда. Нужно четко отстаивать свою позицию. Однако сейчас мы можем только предполагать, как будет развиваться ситуация, окончательное решение должно быть за руководством нашей страны», — приводит ТАСС слова Польховского.

Во вторник, 28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

Международный союз биатлонистов (IBU) после публикации рекомендаций МОК сообщил, что пока не собирается рассматривать вариант возвращения спортсменов из России и Белоруссии на свои турниры.

Источник: https://tass.ru/sport/17428867
Биатлон
Валерий Польховский
МОК
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