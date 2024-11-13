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Биатлон

Сегодня, 09:45

Польховский заявил, что тренеров в биатлоне будут награждать

Камила Абдурахманова
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Исполнительный директор Международной лиги клубного биатлона и бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский рассказал о премиальных для тренеров.

«Мы в этом году приняли решение награждать спортсменов с первого по десятое место, шесть лучших команд в эстафете, а также награждать тренеров. Каждый спортсмен пишет своего тренера, который также будет награжден. Обстановка нормальная и рабочая. Кто с кем работал в сборной команде или в территориальных командах, с тем и будет работать на наших соревнованиях, в том числе и на пристрелке. Тренеры сегодня, к сожалению, остаются в стороне, поэтому мы приняли решение их поддержать. Мы считаем это очень важным и хотим обратить внимание на их работу», — приводит слова Польховского «РБ Спорт».

16 и 17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок МЛКБ. В соревнованиях будут участвовать 15 команд. Программа включает масс-старты и смешанную эстафету.

Источник: «РБ Спорт»
Валерий Польховский

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