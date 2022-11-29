Понсилуома рассказал, за счет чего выиграл золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Контиолахти

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома прокомментировал результаты индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Контиолахти, где он занял первое место.

«Конечно, стрельба была ключевой в такой гонке, как эта. Я чувствовал себя сосредоточенным сегодня и был действительно хорош на трассе; старался контролировать ситуацию, а затем смог сохранить преимущество. Это был ключ к победе. Я провел фантастический день», — приводит пресс-служба официального сайта IBU слова Понсилуомы.

Также он поделился впечатлениями от того, что выйдет на старт следующей гонки в желтой майке лидера.

«Это мечта, ставшая явью. Я думаю, все мечтают стартовать в желтой майке, так что я действительно счастлив и взволнован этим!», — добавил биатлонист.

Вторым в индивидуальной гонке стал швейцарец Никлас Хартвег (отставание +37,2 секунды, 0 промахов), тройку призеров замкнул немец Давид Цобель (+59,3, 0).

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в Контиолахти (Финляндия) с 29 ноября по 4 декабря.