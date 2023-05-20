Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 10:43

Попов считает неуместными заявления братьев Бе по допуску россиян

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер сборной Монголии по биатлону и олимпийский чемпион Александр Попов заявил, что норвежские биатлонисты братья Тарьей и Йоханнес Бе не должны позволять себе высказывания вроде тех, что российским и белорусским спортсменам рано возвращаться на международную арену.

«Спортсмены никогда не должны позволять себе такие высказывания в адрес других спортсменов. Пусть даже соперников. Чего добились такими словами эти норвежские биатлонисты? Без российских и белорусских спортсменов конкуренция ослабла. И не только в биатлоне», — приводит слова Попова ТАСС.

В феврале братья Бе заявили норвежскому изданию VG, что россиян пока не стоит возвращать на международные соревнования.

В марте 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине, членство федераций биатлона России и Белоруссии в IBU было приостановлено. В марте 2023 года организация заявила, что пока не готова рассматривать вопрос возвращения спортсменов из этих стран на свои соревнования.

Источник: https://tass.ru/sport/17800501
Биатлон
Йоханнес Бе
9
Обсудить
Читайте также
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Россия заблокировала переход фигуриста в сборную Чехии. Политика или вопрос принципа?
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В сборной Монголии оценили перспективы натурализации российских биатлонистов