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Сегодня, 15:03

Поршнев — о третьем месте в масс-старте на ЧР: «Эмоции только положительные»

Алина Савинова
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Бронзовый призер масс-старта на чемпионате России в Ханты-Мансийске Никита Поршнев оценил результаты гонки.

«Эмоции только положительные. Завоевать медаль — это очень классно. Я очень рад за биатлониста нашей команды Алексея Вагина, который отравился перед чемпионатом России, но он молодец, собрался и четвертое место занял. Атмосфера сегодня чувствовалась, очень приятно было. Болельщики здорово болели, подбадривали. Лидеры начали очень быстро, я сразу понял, что будет очень тяжело и начал сильно отставать. По сути у меня всегда так, что бегаю с запасом, потом могу где-то добавлять. На четвертом и пятом круге чувствовал преимущество. Все соперники были очень опасные, важно было хорошо стрелять. Кто хорошо стрельнул бы, тот мог бы бороться за первую тройку», — цитирует Поршнева Metaratings.ru.

Гонку выиграл Эдуард Латыпов, вторым к финишу пришел белорус Антон Смольский.

Источник: https://metaratings.ru/news/porshnev-schitayu-chto-neplokho-spravilsya-v-mass-starte-emocii-tolko-polozhitelnye-239918/
Биатлон
Никита Поршнев
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