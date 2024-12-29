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Биатлон

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Биатлонист Поршнев: «Из-за санкций нам не хватает выбора лыж»

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Биатлонист Никита Поршнев рассказал о проблемах с инвентарем в этом сезоне.

«Как спортсмен, я испытываю трудности только с инвентарем, не хватает определенных структур лыж. Мы возим для себя лыжи определенной марки и определенных структур, но их не хватает, чтобы закрыть все диапазоны погоды. Хочется иметь больше выбора, но этому мешают санкции. Люди, занимающиеся привозом лыж, испытывают трудности, и мы все оказываемся в этом завязаны», — сказал Поршнев «РБ Спорт».

По итогам ноябрьских и декабрьских соревнований Никита Поршнев занимает четвертое место в Технониколь рейтинге СБР.

Источник: «РБ Спорт»
Никита Поршнев
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