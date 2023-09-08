Поварницын рассказал, что столкнулся с негативом после слов о нейтральном статусе

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал «СЭ», что столкнулся с негативом после интервью, в котором заявил о готовности выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

— Летом ты давал интервью Metaratings, после которого бурную реакцию вызвали слова про нейтральный статус. Эта реакция до тебя докатилась?

— Конечно, докатилась. Я это почувствовал на себе. Хотелось бы немножко пояснить, что я имел в виду. Если наш Олимпийский комитет России, наше руководство скажет, что мы едем под нейтральным флагом, то, конечно, мы это сделаем. Это было не в том смысле, что мне на все пофиг и я один поеду. Все зависит от наших начальников. Тут мы люди подневольные, решать не нам.

— Чувствовал какое-то давление после сказанного?

— Да, первую неделю чувствовал. Писали в директ мне, моей жене, в комментариях нашего канала. Столкнулся с негативом. Прекрасно понимаю мнение людей относительно текущих событий. Чувствую ответственность за то, что мои слова были вынесены на публику. Всегда нужно думать, как ты это говоришь, чтобы тебя правильно поняли, — сказал Поварницын «СЭ».