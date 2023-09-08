Поварницын рассказал, как был организован уход из сборной России на самоподготовку

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал «СЭ», как происходил его уход из сборной на самоподготовку. Поварницын проводил большую часть летней подготовки вместе с Александром Логиновым и Антоном Бабиковым по планам тренера Дмитрия Шукаловича.

— Ты принял решение о переходе. Как он происходил? Тебя ребята позвали к себе или ты к ним попросился?

— Я увидел, что такая команда образовалась, и позвонил Саше (Логинову). Сказал, что такое решение зреет и что хочется присоединиться к ним. Спросил у Димы, что он думает по этому поводу и готов ли помогать. Он сказал, что готов. Саша тоже ответил положительно. Плюс мы разговаривали с Юрием Михайловчем (Каминским). Говорил, какие у меня мысли насчет тренировочного процесса. Спросил, смогу ли я выполнять план Шукаловича, при этом тренируясь с вами. Юрий Михайлович ответил, что в сборной команде нужно готовиться более-менее по единому плану, что, конечно, какие-то корректировки допустимы, но методическое направление должно оставаться его. А в данном случае было невозможно соединить два методических направления. Конечно, общался и с главным тренером (Павлом Ростовцевым). Сообщил о своем вероятном решении. Все были предупреждены. Поэтому получилось перейти безболезненно. Считаю, что никого не обидел. Для меня было очень важно ни с кем не поссориться и сохранить здоровые отношения с людьми, с которыми раньше работал. Всем благодарен, кто оказывал мне помощь.

— Со всеми сейчас нормально общаешься — с Башкировым, с Каминским?

— Да. Надеюсь, что они зла на меня не держат. Считаю, что вроде не за что на меня злиться, — сказал Поварницын «СЭ».