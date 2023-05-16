Поварницын: «Раньше я в силу своей застенчивости боялся подойти к тренерам и сказать, что мне нужно»

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, как он пришел к осознанности в тренировочном процессе.

«Когда ты осознанно подходишь к тренировочному процессу, ты понимаешь, какие тренировки для чего тебе нужны. Ты стараешься не просто выполнить план тренера под копирку, а пропускаешь все через себя. Ты идешь к тренеру и говоришь то, что тебе не хватает этого или этого, что нужно поработать над этим. Тренер идет тебе навстречу и начинает работать. Мне кажется, в этом и вся суть нашего взрослого спорта. Раньше я в силу, может, своей неграмотности, какой-то застенчивости боялся подойти к тренерам, сказать, что мне нужно, как я вижу тренировочный процесс, просто не мог банально разговаривать. Сейчас я начал понимать, что инициатива должна исходить от самого спортсмена», — приводит Sport24 слова биатлониста.

Поварницын является чемпионом мира среди юниоров в составе мужской эстафетной команды. В Кубке мира по биатлону 29-летний спортсмен провел 26 гонок.

В сезоне-2022/23 Поварницын занял второе место в общем зачете Кубка России, набрав 551 очко.