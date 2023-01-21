Поварницын рассказал о проблемах с психологией после перехода во взрослый спорт

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал «СЭ», почему не смог закрепиться в сборной команде после удачного дебюта на Кубке мира.

— Ты попал на Кубок мира еще юниором и достаточно неплохо на нем дебютировал. Что после пошло не так?

— Повлиял ряд факторов на меня. В первую очередь, я был банально не готов к такой работе. Меня выучили в юниорах, что работаешь строго под командой тренеров, никуда не отклоняешься. А в мужчинах нужна в первую очередь работа над собой. Не сказать, что я расслабился, но в себя верить перестал после первых стартов. Все равно есть разница между мужским и юниорским спортом. Конкуренция у мужчин гораздо выше. Когда юниором приходишь в мужской спорт и сильно не уверен в себе, начинаешь теряться. Тем более я попал, когда была достаточно сильная команда — ребята брали медали на Кубке и чемпионатах мира. Со мной такое случилось, что потерял веру в себя. Начал выступать не в свою силу.

— Когда пошла эта полоса, не было мыслей закончить?

— Нет. Были некоторые всплески успехов и в мужском спорте. Не хватало стабильных результатов. Было постоянное шатание. Показывал хороший ход, но в биатлоне же надо и стрелять качественно. В процессе формирования тебя как мужчины становится более устойчивая психика к стрельбе.

— Как ты эту устойчивость находил?

— Я пытался заниматься с психологами. Потом пришел к выводу, что это надо делать в совокупности. Ты чуть-чуть с психологом позанимался, получил инструменты, а дальше ты работаешь на тренировках и нарабатываешь уверенность и стрелковый навык, чтобы ты пришел в любом состоянии на рубеж, сконцентрировался и смог стрельнуть, — сказал Поварницын «СЭ».