Поварницын рассказал о сложностях при переходе с юниорского на взрослый уровень

Чемпион России по биатлону Александр Поварницын рассказал о сложностях, с которыми столкнулся при переходе с юниорского на взрослый уровень.

«При переходе в мужскую команду давило. Я думал, что будут такие же результаты, что с такой же легкостью смогу выигрывать. Но сейчас я понимаю, что мужской спорт гораздо тоньше юниорского. В мелочах ты тоже должен быть силен, никогда не расслабиться. Только дашь слабину — и сразу получишь. Как справлялся с давлением? Да никак. Конечно, переживал, когда не было успехов, но в тоже время случались и успехи, которые подстегивали, не давали впасть какую-то депрессию. На меня благотворно влияло, что я был в обойме сборной России, потому что понимал, что в будущем есть какой-то потенциал», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru.

На юниорском чемпионате мира 2014 года Поварницын выиграл «золото» в спринте, «серебро» — в гонке преследования и «бронзу» в эстафете. Спустя год в Раубичах на первенстве мира среди юниоров биатлонист победил в эстафете и стал третьим в гонке преследования.