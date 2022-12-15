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15 декабря, 10:33

Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России в Уфе

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Поварницын.
Фото Global Look Press
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Александр Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России по биатлону в Уфе.

Спортсмен прошел дистанцию в 20 км за 51 минуту 55,9 секунды, допустив 1 промах.

Второе место занял Эдуард Латыпов (отставание +48,6 секунды, 2 промаха), на третьей строчке — Ильназ Мухамедзянов (+1.12,9, 2).

В рамках этапа Кубка России в Уфе состоится еще пять гонок: индивидуальная гонка у женщин (15 декабря, 12.00 мск), мужской спринт (17 декабря, 9.00 мск), женский спринт (17 декабря, 12.00 мск), сингл-микст (18 декабря, 9.00 мск) и смешанная эстафета (18 декабря, 12.00 мск).

Биатлон
Сборная России по биатлону
Александр Поварницын
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