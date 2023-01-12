Поварницын выиграл спринт на пятом этапе Кубка России, Пащенко — второй, Каюмов — третий

Александр Поварницын выиграл спринт на пятом этапе Кубка России по биатлону в Рыбинске.

Он преодолел дистанцию 10 км за 26 минут 18,9 секунды, допустив два промаха. Вторым в гонке стал Петр Пащенко (+24,5, 2 промаха), третьим — Рустам Каюмов (+47,0, 3 промаха).

Сегодня, 12 января, на Кубке России в Рыбинске также пройдет женский спринт. Начало — в 14.00 мск.

Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Мужчины, спринт

1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 26.18,9 (2 промаха)

2. Петр Пащенко (ХМАО-Югра) +24,5 (2)

3. Рустам Каюмов (Ямало-Ненецкий АО) +47,0 (3)

4. Алексей Вагин + 57,0 (1)

5. Никита Поршнев + 58,6 (2)...

11. Евгений Гараничев + 1.25,3 (4)

14. Карим Халили + 1.38,7 (3)

15. Матвей Елисеев + 1.41,4 (3)

20. Кирилл Стрельцов + 2.02,2 (3)