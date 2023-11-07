Нуждов — о создании Международной лиги клубного биатлона: «Ни в коем случае не делаем это в противовес кому-то»

Президент федерации биатлона МО Алексей Нуждов во время пресс-конференции Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) высказался о создании Международной лиги клубного биатлона.

«Достаточно большой путь к сегодняшнему дню был пройден. Считаю, что практически все топовые спортсмены будут участвовать в турнире. Мы находимся на завершающем этапе. Можем сказать, что на 90 процентов все для проведения готово.

Мы ни в коем случае не делаем это в противовес кому-то. Стартов у нас сейчас международных нет. Считаем своей обязанностью что-то делать нашему виду спорта, чтобы не стагнировать и тем более не затухать», — сказал Нуждов.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается участие около 120 спортсменов из России, Беларуси, возможен приезд биатлонистов из Китая и Монголии.