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Биатлон

Сегодня, 10:26

Нуждов — о создании Международной лиги клубного биатлона: «Ни в коем случае не делаем это в противовес кому-то»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Президент федерации биатлона МО Алексей Нуждов во время пресс-конференции Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) высказался о создании Международной лиги клубного биатлона.

«Достаточно большой путь к сегодняшнему дню был пройден. Считаю, что практически все топовые спортсмены будут участвовать в турнире. Мы находимся на завершающем этапе. Можем сказать, что на 90 процентов все для проведения готово.

Мы ни в коем случае не делаем это в противовес кому-то. Стартов у нас сейчас международных нет. Считаем своей обязанностью что-то делать нашему виду спорта, чтобы не стагнировать и тем более не затухать», — сказал Нуждов.

18 и 19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. Ожидается участие около 120 спортсменов из России, Беларуси, возможен приезд биатлонистов из Китая и Монголии.

Биатлон
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