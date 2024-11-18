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Биатлон

Сегодня, 20:24

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Васильев заявил о нехватке патронов

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Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев рассказал о ситуации с наличием патронов.

«Попросту нет качественного нового патрона. Кто-то использует остатки, старается экономить максимально. Что скрывать, раньше мы закупали их на Западе, но в связи с санкциями их теперь запрещено поставлять. У нас есть заводы — как Климовский, например. Он худо-бедно выпускал какие-то патроны. Пускай они были не того уровня, но можно было хоть как-то решить проблемы. А сейчас они и вовсе делают мизерное количество, которое не удовлетворяет потребности всего биатлона», — цитирует Васильева Vseprosport.

Источник: vseprosport.ru
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)

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