Президент IBU Далин выразил соболезнования в связи со смертью Маматова

Президент IBU Олле Далин выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Виктора Маматова.

«IBU очень опечален известием о том, что бывший вице-президент организации Виктор Маматов ушел из жизни. Виктор был чрезвычайно увлечен биатлоном и внес весомый вклад в вид спорта за время своей блестящей карьеры. Наши мысли с его семьей и друзьями в это трудное время», — приводит слова Далина ТАСС.

27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Виктора Маматова. Ему было 86 лет.

Маматов — двукратный олимпийский чемпион (1968 и 1972) в эстафете и четырехкратный чемпион мира.