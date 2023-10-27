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27 октября, 15:45

Президент IBU Далин выразил соболезнования в связи со смертью Маматова

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент IBU Олле Далин выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Виктора Маматова.

«IBU очень опечален известием о том, что бывший вице-президент организации Виктор Маматов ушел из жизни. Виктор был чрезвычайно увлечен биатлоном и внес весомый вклад в вид спорта за время своей блестящей карьеры. Наши мысли с его семьей и друзьями в это трудное время», — приводит слова Далина ТАСС.

27 октября Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о смерти Виктора Маматова. Ему было 86 лет.

Маматов — двукратный олимпийский чемпион (1968 и 1972) в эстафете и четырехкратный чемпион мира.

Источник: ТАСС
Биатлон
Олле Далин
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