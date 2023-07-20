Президент СБР Майгуров не стал обжаловать решение суда о признании диплома недействительным

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров не стал обжаловать решение Кировского районного суда Екатеринбурга о признании его диплома недействительным, сообщает ТАСС.

«Апелляционной жалобы не поступало, на данный момент срок ее подачи истек», — заявили в суде.

В мае 2023 года Кировский районный суд Екатеринбурга признал недействительным диплом Майгурова, полученный в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

54-летний специалист занимает пост президента Союза биатлонистов России с 2020 года.

Майгуров является двукратным призером Олимпийских игр, трехкратным чемпионом мира и многократным призером мирового первенства по биатлону.