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Сегодня, 11:30

Майгуров: «Не сильно радостно, что в мужском масс-старте в Сочи в топ-10 попало только три спортсмена национальной команды»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров оценил выступление россиян в мужском масс-старте на этапе Кубка Содружества в Сочи.

— Масс-старты в воскресенье были очень интересными для зрителей, интрига в нашем виде спорта сохраняется. Для меня новые белорусские имена стали приятным открытием. Но не сильно радостно, что в мужской гонке в топ-10 попало только три человек из национальной команды. Наверное, это невозможно оставить без внимания, но никто не собирается делать вывод по одному старту. Будем смотреть, как эта работа будет проходить зимой. Не всегда спортсмены, проявляющие себя летом, идут среди лидеров зимой. Точно не будем делать выводы о работе тренеров, подготовке спортсменов.

— По мужскому масс-старту: вы успели поговорить с тренерами, почему так произошло?
— Еще нет. Понятно, что белорусы провели сбор в Армении на другой высоте, но это, конечно, не может быть однозначным ответом, почему они выглядят лучше, хотя высота тоже имеет большое значение. Но лидеры должны попадать. К сожалению, не выступил Карим, Серохвостов, но, надеюсь, что они будут готовы к Тюмени. Основная наша проблема — это стрельба, — сказал Майгуров.

Все три гонки этапа Кубка Содружества в Сочи — спринт, гонку преследования и масс-старт — выиграл белорус Антон Смольский.

Виктор Майгуров. «Готов пойти на интервью к Бабикову. У меня нет запретных людей». Интервью Виктора Майгурова

Биатлон
Сборная России по биатлону
Виктор Майгуров
СБР
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