Призер чемпионата России по биатлону Шнейдер сменила спортивное гражданство

Тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский сообщил, что российская биатлонистка Ксения Шнейдер со следующего сезона будет выступать под флагом Белоруссии, поскольку она вышла замуж за белорусского спортсмена Максима Воробья.

«Конечно, для нас это большая потеря. Мы рассчитывали, что еще сезон до получения гражданства Ксения будет выступать за Тюмень и только потом перейдет в команду дружественной страны. Но после встречи Ксении и Максима с президентом Федерации биатлона Белоруссии Андрианом Цибульским молодыми людьми было принято решение о срочном переходе», — приводит слова Кугаевского matchtv.ru.

В минувшем сезоне 24-летняя Шнейдер не завоевала ни одной личной медали. На чемпионате России биатлонистка стала серебряным призером в эстафете в составе Тюменской области.