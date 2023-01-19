Призер Олимпиады Светлана Миронова рассказала, когда вернется к соревнованиям

Российская биатлонистка Светлана Миронова в интервью «СЭ» открыла свои планы о выступлениях. Спортсменка пока не выходила на старты в нынешнем сезоне из-за проблем со здоровьем.

— Целенаправленно хочу готовиться к чемпионату России. Однако если будут хорошие соревновательные кондиции, то начну раньше. Возможно, где-то в Ижевске стартану. Все будет зависеть от состояния, от того, как организм реагирует на нагрузку, насколько быстро он будет приходить в кондиции.

— На двух этапах в Раубичах точно не выйдешь на старт?

— Сто процентов. Здесь я делаю определенную работу, готовлю базу для соревнований.

— Если выступишь сейчас хотя бы в одной гонке, то это риск все испортить?

— Я просто не понимаю, для чего. У нас же есть определенные этапы подготовки, когда мы прорабатываем свое тело в одних зонах, других зонах. Соревнования — это максимальная зона. Скорее всего, если даже сейчас побегу соревнования, я не выйду на свой максимальный пульс. То есть мой организм будет меня лимитировать. Вот здесь я не понимаю, для чего бежать. Если можно просто сделать работу и получить такой же эффект.

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