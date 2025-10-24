Видео
24 октября, 18:20

Призера Олимпийских игр Симон приговорили к трем месяцам условного заключения за кражу

Алина Савинова

Французская биатлонистка Жюли Симон приговорена к трем месяцам тюремного заключения условно по делу о мошенничестве с банковской картой, сообщает L'Equipe.

Также 29-летней спортсменке назначили штраф в размере 15 тысяч евро.

В пятницу Симон предстала перед уголовным судом в Альбервиле по обвинению в краже кредитной карты и мошенничестве. Потерпевшими по делу проходили три человека, включая биатлонистку Жюстин Бреза-Буше, которая в 2022-м подала иск против Симон, заявив, что та использовала ее кредитку и совершила покупки на сумму от 1 тысячи до 2 тысяч евро.

В суде Симон призналась в краже и принесла извинения истцам.

Француженка является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в смешанной эстафете, 10-кратной чемпионкой мира, а также обладательницей Кубка мира в общем зачете.

Жюли Симон
Биатлон
