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Сегодня, 17:08

Путин наградил Майгурова, Москвину и Чайковскую почетными грамотами

Иван Шитик
Корреспондент
Виктор Майгуров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами главу Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, а также тренеров по фигурному катанию Тамару Москвину и Елену Чайковскую, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине, наградить почетной грамотой президента РФ Виктора Майгурова, Тамару Москвину, Елену Чайковскую», — говорится в тексте распоряжения.

Сборная России на Олимпийских играх-2022 завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачете.

Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202301240002?index=13&rangeSize=1
Виктор Майгуров
Владимир Путин
Тамара Москвина
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