Путин наградил Майгурова, Москвину и Чайковскую почетными грамотами

Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами главу Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова, а также тренеров по фигурному катанию Тамару Москвину и Елену Чайковскую, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине, наградить почетной грамотой президента РФ Виктора Майгурова, Тамару Москвину, Елену Чайковскую», — говорится в тексте распоряжения.

Сборная России на Олимпийских играх-2022 завоевала 32 медали (6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых) и заняла девятое место в медальном зачете.