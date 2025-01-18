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Биатлон

Сегодня, 14:11

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бе завершит карьеру по окончании сезона-2024/25

Ана Горшкова
Корреспондент
Йоханнес Бе.
Фото AFP
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бе объявил, что завершит карьеру после сезона-2024/25.

«На протяжении 13 лет я был частью лучшей в мире национальной команды, которую поддерживали лучшие в мире спонсоры. Последние шесть сезонов я совмещал спорт с семейной жизнью. Это было потрясающе, но в то же время и очень сложно. Сейчас я чувствую, что пришло время поставить в приоритет семью.

Я планировал продолжать [соревноваться] еще год, но участие в Олимпийских играх требует большего, в том числе и от тех, кто меня окружает. Давайте наслаждаться последними гонками вместе, прежде чем мы закончим с шумом в Хольменколлене 20-23 марта!» — написал Бе в своих соцсетях.

31-летний Бе — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира и пятикратный обладатель Кубка мира в общем зачете. Норвежец первым в истории среди мужчин выиграл 7 медалей на одном чемпионате мира — 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая на турнире 2023 года.

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Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
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