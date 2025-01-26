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Биатлон

Сегодня, 12:07

Пермский биатлонист Усов победил в масс-старте на этапе Кубка России в Демино

Алина Савинова
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Выступающий за Пермский край биатлонист Даниил Усов завоевал золото в масс-старте на 15 км на пятом этапе Кубка России в Демино.

Спортсмен преодолел дистанцию за 36 минут 39,5 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Вторым с двумя промахами финишировал Евгений Сидоров, представляющий Красноярский край (отставание — 2,1 секунды). Тройку сильнейших замкнул биатлонист из Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Бектуганов (+4,3; 1 промах). Бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов остановился в шаге от пьедестала, став четвертым (+15,3; 3 промаха).

Кубок России по биатлону-2024/25

5-й этап, Демино

Большой масс-старт. Мужчины, топ-6

1. Даниил Усов — 36.39,5 (1)

2. Евгений Сидоров — +2,1 (2)

3. Александр Бектуганов — +4,3 (1)

4. Эдуард Латыпов — +15,3 (3)

5. Кирилл Бажин — +20,3 (2)

6. Ильназ Мухамедзянов — +20,9 (3)

Биатлон
Евгений Сидоров
Эдуард Латыпов
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