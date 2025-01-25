Серохвостов с двумя промахами выиграл спринт на пятом этапе Кубка России по биатлону

Представитель Новосибирской области Даниил Серохвостов завоевал золото в спринте на пятом этапе Кубка России по биатлону в Демино.

25-летний спортсмен финишировал с двумя промахами. Он на пять секунд опередил Эдуарда Латыпова, выступающего за Республику Башкортостан. Латыпов допустил один промах на огневых рубежах.

Тройку призеров замкнул биатлонист сборной Санкт-Петербурга Максим Цветков (+33 секунды; 0 промахов).

Кубок России по биатлону-2024/25

5-й этап, Демино

Спринт. Мужчины, топ-6

1. Даниил Серохвостов — 23.06,0 (2)

2. Эдуард Латыпов — 5,0 (1)

3. Максим Цветков — 33,0 (0)

4. Ильназ Мухамедзянов — 34,5 (1)

5. Антон Бабиков — 34,9 (1)

6. Иван Колотов — 44,8 (1)