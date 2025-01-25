Резцова стала лучшей в спринте на этапе Кубка России в Демино

Подмосковная биатлонистка Кристина Резцова завоевала золото в спринте на пятом этапе Кубка России в Демино.

28-летняя спортсменка не допустила ни одного промаха на огневых рубежах и финишировала с временем 20 минут 41,8 секунды.

Второй результат у Виктории Метели, представляющей Ханты-Мансийский автономный округ. Она также отстрелялась без промахов, но уступила Резцовой 19,4 секунды. Третье место заняла Наталия Шевченко из Свердловской области (+27,9 секунды; 1 промах).

Ранее у мужчин спринтерскую гонку выиграл Даниил Серохвостов. Вторым стал Эдуард Латыпов, третьим — Максим Цветков.

Кубок России по биатлону-2024/25

5-й этап, Демино

Спринт. Женщины, топ-6

1. Кристина Резцова — 20.41,8 (0)

2. Виктория Метеля — 19,4 (0)

3. Наталия Шевченко — 27,9 (1)

4. Анастасия Шевченко — 34,0 (1)

5. Виктория Сливко — 39,3 (1)

6. Ирина Казакевич — 1.20,9 (3)