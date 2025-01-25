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Биатлон

Сегодня, 15:59

Редькин считает странным и нелогичным завершение карьеры братьев Бе

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион, член исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин прокомментировал новость о том, что норвежец Тарьей Бе завершает карьеру вслед за своим братом Йоханнесом.

Оба спортсмена уйдут из спорта по окончании нынешнего сезона.

«Видимо, у братьев Бе куча интересных дел, раз решили завершить карьеру в расцвете сил и отказаться от олимпийских медалей. Они уже всего добились в спорте, видимо, хотят попробовать что-то новое. Вообще, очень странно и нелогично, что они объявили о завершении карьеры в середине сезона. Может, это какой-то пиар-ход. Ну, они же норвежцы, нам их не понять», — цитирует Редькина «ВсеПроСпорт».

36-летний Тарьей Бе — трехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. 31-летний Йоханнес является пятикратным победителем Олимпийских игр, 20-кратным чемпионом мира, также он пять раз становился обладателем Кубка мира в общем зачете.

Источник: ВсеПроСпорт
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Биатлон
Евгений Редькин
Йоханнес Бе
Тарьей Бе
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