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Биатлон

Сегодня, 04:17

Резцова назвала приятные стороны перехода в команду Московской области

Даниил Аршавский
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Двукратный олимпийский призер Кристина Резцова рассказала о том, какие стороны ее работы упростились после перехода в команду Московской области.

28-летняя спортсменка является воспитанницей подмосковного биатлона. С 2014 по 2024 год она выступала в команде Ханты-Мансийского автономного округа.

«Переход в Московскую область дал мне больше свободы в логистике. Мне хорошо помогают в формировании моих сборов. Я практически ни от чего не завишу, пишу то, что мне необходимо, куда мне необходимо поехать. Мне всё делают без каких-либо вопросов», — цитирует Резцову Vprognoze.ru.

В субботу, 14 декабря, Резцова показала 3-й результат в спринте на третьем этапе Кубка России в Ижевске.

Источник: Vprognoze.ru
Биатлон
Кристина Резцова
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