Резцова: «Ехала в Ханты-Мансийск без каких-либо ожиданий и надежд на хорошее самочувствие»

Россиянка Кристина Резцова поделилась эмоциями от гонки преследования в рамках первого этапа Кубка Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.

«Очень довольна сегодняшним результатом и тем, что получилось побороться. В принципе, у меня получилась стрельба на четверку, а призовое место вообще отличный результат. Руки у меня вчера сильнее замерзли, а сегодня я их хорошо утеплила. На дистанции мне не было холодно. Сегодня я их хорошо разогрела и вышла горячая. До конца гонки мне было тепло, а после финиша почувствовала, что меня знобит. Вчера мы поговорили с Виталием Викторовичем Норицыным о том, что вчера на дистанции я себя жалела, слишком спокойно начала и не выработалась. Сегодня мы решили работать с первого круга, что я и старалась делать. Я была настолько рада после финиша, потому что ехала сюда без каких-либо ожиданий и надежд на хорошее самочувствие. Я была под нагрузкой и выходила на гонку с желанием работать, а призовое место оказалось очень неожиданным», — цитирует Резцову Metaratings.ru.

Резцова заняла третье место в пасьюте на первом этапе Международной лиги биатлона. Гонку выиграла белоруска Анна Сола. Второй финишировала россиянка Елизавета Каплина.

Ранее стало известно, что следующий этап соревнований может пройти в декабре в Уфе.