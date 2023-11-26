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Сегодня, 13:22

Резцова рассказала о попадании свинца от патрона в глаз в ходе эстафеты

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о проблемах в ходе смешанной эстафеты на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Я допустила ошибку на втором рубеже, раньше времени задумалась не о том, о чем надо. Это привело к промахам, а затем начало трясти. На первом рубеже свинец от патрона попал в глаз, но это никак не повлияло на стойку, там исключительно моя ошибка», — цитирует Резцову Metaratings.

Команда Резцовой ХМАО-Югра-1 заняла четвертое место в смешанной эстафете.

Источник: Metaratings
Биатлон
Кристина Резцова
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