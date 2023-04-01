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Сегодня, 20:01

Резцова: «Все идет хорошо, но пока не говорят о выписке»

Алина Савинова
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила на вопрос о своем состоянии здоровья.

«Все идет хорошо, продолжают ставить капельницы, иду на выздоровление. Пока не говорят о выписке, но возможно, что в понедельник мне скажут информацию об этом. Чувствую себя хорошо, никаких осложнений нет», — приводит Sport24 слова Резцовой.

28 марта стало известно о госпитализации 58-летней Резцовой.

За свою карьеру Резцова завоевала титул олимпийской чемпионки Калгари-1988 в лыжных гонках, а также дважды становилась олимпийской чемпионкой в биатлоне: в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-04-01-anfisa-reztsova-idu-na-vyzdorovleniye-no-poka-ne-govoryat-o-vypiske
Анфиса Резцова
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