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Сегодня, 16:22

Резцова сообщила, что ей сделали переливание крови после сердечного приступа

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Анфиса Резцова.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала «СЭ» о своем самочувствии после перенесенного сердечного приступа.

«Мне сейчас всячески повышают гемоглобин. Хорошо себя чувствую, но пока нахожусь в больнице. Проблема в гемоглобине. Мне влили донорскую кровь, мою забрали. Все хорошо прошло, донорская кровь помогла. Давление в норме, а гемоглобин ниже. В понедельник будет какая-то конкретика. Может быть, еще введут донорскую кровь», — сказала Резцова «СЭ».

28 марта стало известно, что Резцова была госпитализирована с сердечным приступом.

За свою карьеру Резцова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Калгари-1988 в лыжных гонках, а также дважды становилась олимпийской чемпионкой в биатлоне: в Альбервиле-1992 и Лиллехаммере-1994.

Анфиса Резцова. Анфиса Резцова перенесла сердечный приступ. В чем причина?

Анфиса Резцова
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