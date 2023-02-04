Резцова — о словах братьев Бе: «Норвежцы везде лезут и лезут, как противные тараканы»

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о том, что норвежские биатлонисты Тарьей и Йоханнес Бе выступили против возвращения российских спортсменов на международную арену.

«Откровенно сказать, норвежцы всегда были против нас. И братья Бе, и все остальные. Так что это неудивительно. Норвегия себя чувствует героями без нас. Мы их главные конкуренты и всегда будем сильнее их. Поэтому они против нашего участия на международных соревнованиях. Так было во все времена.

Ни финны, ни шведы так себя с нами не ведут. К сожалению, Бессеберг весомее главы федерации биатлона Финляндии. Поэтому, даже если бы финны и шведы выступили за возвращение российских спортсменов, они знают, что их никто не услышит. А норвежцы везде лезут и лезут, как противные тараканы», — приводит Sport24 слова Резцовой.

25 января МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских и белорусских атлетов, не поддерживающих специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

1 февраля эксперты ООН призвали МОК обеспечить отсутствие дискриминации российских и белорусских спортсменов.