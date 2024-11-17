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Биатлон

Сегодня, 13:30

Резцова заявила, что все биатлонисты «любят денюжки»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский призер Кристина Резцова отметила, что размер призовых имеет большое значение для всех биатлонистов.

«Все, что с большим призовым фондом, — не может быть плохим. По одной простой причине — все к этому готовятся. Кто бы как ни лукавил, все у нас очень любят денюжки. И это нормально, потому что это наша профессия — нам негде больше их зарабатывать. Поэтому мы готовимся к этому весь год и живем этим. Побольше бы таких стартов», — цитирует Резцову ТАСС.

С 16 по 17 ноября в Ханты-Мансийске проходят соревнования Международной лиги клубного биатлона, в рамках которых победители личных гонок получат по 1 миллиону рублей, серебряные призеры — 500 тысяч, бронзовые — 250 тысяч.

Источник: ТАСС
Биатлон
Кристина Резцова

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