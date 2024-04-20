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Сегодня, 14:30

Биатлонист Еремин: «Работал в магазине сотовой связи. Чувствовал себя запертым в клетке»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Биатлонист Роман Еремин в интервью «СЭ» рассказал, как решился на переезд из Казахстана в Россию.

— Как ты решился на этот переезд? Это же серьезный выход из зоны комфорта.

— Я был с другом. Изначально со мной как раз Влад Витенко поехал, точнее я с ним. Если говорить про зону комфорта, то мне не хотелось сидеть на шее у родителей. На тот момент я не видел какого-то другого выхода из ситуации. Мне не хотелось выступать за сборную Казахстана. Поэтому подумал, что логическим продолжением будет то, что я начну заниматься чем-то другим. Поехал пробовать себя в Новосибирск.

— Почему пробовать себя нельзя было в Казахстане?

— Потому что меня позвал Влад. Подумал, что буду не один, что с другом легче сдвинуться с мертвой точки. Решение было почти спонтанным.

— Когда еще не получил российский паспорт, сидел без работы?

— Нет. Во-первых, у меня была денежная подушка. Во-вторых, около месяца удалось поработать в магазине сотовой связи еще с казахстанским паспортом.

— Ты говорил в интервью, что тебе та работа была не по душе.

— Может быть, состояние такое было. Чувствовал себя как будто запертым в клетке. От спорта тяжело отказаться. Все равно было ощущение какой-то недосказанности, нереализованности, — сказал Еремин «СЭ».

Роман Еремин. «Приехал в Россию по программе переселения соотечественников». Необычный путь биатлониста Еремина

Биатлон
Роман Еремин
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