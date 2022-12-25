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Сегодня, 11:40

Роман Еремин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка Содружества в Рязани

Иван Торопцев
Корреспондент
Роман Еремин.
Фото Global Look Press
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Российский биатлонист Роман Еремин выиграл большой масс-старт на этапе Кубка Содружества в Рязани.

Спортсмен пробежал дистанцию в 15 км за 32 минуты и 58,2 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Вторую строчку занял еще один россиянин, Василий Томшин (отставание +12,4 секунды, 0 промахов), на третьем месте — белорус Никита Лобастов (+19,4, 1 промах).

Еремин выступает за сборную России с сезона-2021/22, до этого он представлял Казахстан.

Сегодня, 25 декабря состоится еще одна гонка в рамках этапа Кубка Содружества в Рязани — женский большой масс-старт. Начало — в 13.00 (мск).

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