0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Олимпиада
Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:50

Романова не верит в виновность Зайцевой и не будет возвращать олимпийскую медаль Сочи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратная призерка чемпионата Европы 2009 года Яна Романова не верит в виновность напарницы по олимпийской эстафете в Сочи Ольги Зайцевой даже спустя 2,5 года после обвинительного вердикта по делу о допинге, бывшая биатлонистка сборной России не планирует возвращать серебряную медаль, завоеванную в той гонке.

«Мне до сих пор непонятна вся эта история, потому что применение допинга Зайцевой доказано не было. Организацией, которая несет ответственность за прием и хранение проб, является WADA. Даже если верить рассказам его информатора Родченкова про подмены проб, то происходило это не в каком-то подвале, а в специальном помещении, которое было оборудовано камерами. Получается, WADA этой историей само себя скомпрометировало, доверять ему уже нельзя. Ситуация бредовая. Мы выполнили свои обязанности — сдали пробы, что потом с ними было — не наша ответственность. Мне многие сейчас советуют отпустить ситуацию, но как я могу это сделать? Если бы у Зайцевой была положительная проба, то мы бы это приняли, но этого не доказали. Медали у нас никто не забирал, не думаю, что это будут делать. Понятно, что свой смысл награда утратила, но физически она у нас. И возвращать ее у меня желания нет. Кто-то может считать, что ее отняли заслуженно, но я всем всегда говорила, что в Зайцевой я уверена больше, чем в себе, и это не пустые слова», — приводит слова Романовой ТАСС.

Зайцева решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в сентябре 2020 года была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, в ее пробе не было обнаружено запрещенных веществ, однако обвинение сумело убедить судей, что биатлонистка принимала участие в ее подмене, на что в том числе указывал повышенный уровень содержавшейся в пробе соли.

Источник: https://tass.ru/sport/17195587
Биатлон
Яна Романова
Обсудить
Читайте также
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ирина Кручинкина-Шаклеина объяснила, почему выступает под двойной фамилией