Романова не верит в виновность Зайцевой и не будет возвращать олимпийскую медаль Сочи

Двукратная призерка чемпионата Европы 2009 года Яна Романова не верит в виновность напарницы по олимпийской эстафете в Сочи Ольги Зайцевой даже спустя 2,5 года после обвинительного вердикта по делу о допинге, бывшая биатлонистка сборной России не планирует возвращать серебряную медаль, завоеванную в той гонке.

«Мне до сих пор непонятна вся эта история, потому что применение допинга Зайцевой доказано не было. Организацией, которая несет ответственность за прием и хранение проб, является WADA. Даже если верить рассказам его информатора Родченкова про подмены проб, то происходило это не в каком-то подвале, а в специальном помещении, которое было оборудовано камерами. Получается, WADA этой историей само себя скомпрометировало, доверять ему уже нельзя. Ситуация бредовая. Мы выполнили свои обязанности — сдали пробы, что потом с ними было — не наша ответственность. Мне многие сейчас советуют отпустить ситуацию, но как я могу это сделать? Если бы у Зайцевой была положительная проба, то мы бы это приняли, но этого не доказали. Медали у нас никто не забирал, не думаю, что это будут делать. Понятно, что свой смысл награда утратила, но физически она у нас. И возвращать ее у меня желания нет. Кто-то может считать, что ее отняли заслуженно, но я всем всегда говорила, что в Зайцевой я уверена больше, чем в себе, и это не пустые слова», — приводит слова Романовой ТАСС.

Зайцева решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в сентябре 2020 года была признана виновной в нарушении антидопинговых правил, в ее пробе не было обнаружено запрещенных веществ, однако обвинение сумело убедить судей, что биатлонистка принимала участие в ее подмене, на что в том числе указывал повышенный уровень содержавшейся в пробе соли.