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Сегодня, 17:16

Российская биатлонистка Батманова рассказала о работе с психологом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская биатлонистка Анастасия Батманова, тренирующаяся в группе тренера Михаила Шашилова, рассказала о том, что уже в течение нескольких лет работает с психологом.

«Да, работаю, наверное, с 2019 года. Тогда к нам в юниорскую команду предложили психолога, она с нами ездила весь летний период, потом продолжала с нами общаться дистанционно. И с тех пор мы с ней работаем. Я вижу в себе психологические резервы, и, если бы не она, я бы, наверное, уже года два назад закончила с биатлоном. Мне кажется, психолог — это важно. Главное — найти специалиста, который тебе подходит», — приводит слова Батмановой «Чемпионат».

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-5030355-ya-by-uzhe-davno-zakonchila-rossijskaya-biatlonistka-rasskazala-o-rabote-s-psihologom.html
Биатлон
Анастасия Батманова
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