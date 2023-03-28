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Сегодня, 00:04

Биатлонистка Калинина — о первом сезоне на взрослом уровне: «Я думала, будет гораздо хуже»

Мария Гусева
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Российская биатлонистка Любовь Калинина рассказала о первом сезоне на взрослом уровне.

«На самом деле, я думала, что в первом сезоне на взрослом уровне все будет гораздо хуже, и я была очень удивлена, что у меня получилось уже в первой половине сезона выиграть медаль по женщинам на чемпионате России в Ижевске, — цитирует «Чемпионат» Калинину. — У меня было столько эмоций! Это был волшебный момент. Мне было очень приятно оказаться на подиуме среди таких сильных, взрослых спортсменов. Я даже сначала не могла осознать все это.

Там было четыре гонки, и сначала я была десятой, потом восьмой, потом шестой и начала понимать, что у меня есть шанс. Но там были очень сложные погодные условия, сильный ветер. Я понимала, что многое зависит от стрельбы, и старалась делать упор на это, потому что по дистанции я все равно пока проигрываю. Старалась максимально хорошо и быстро отработать на рубеже".

21-летняя Каплина стала самой младшей участницей Кубка России и завоевала серебро на чемпионате страны.

Источник: Чемпионат
Биатлон
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